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بعد قليل.. نظر تجديد حبس نجل شقيق مرسى فى أحداث فض رابعة

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بعد قليل.. نظر تجديد حبس نجل شقيق مرسى فى أحداث فض رابعة بعد قليل.. نظر تجديد حبس نجل شقيق مرسى فى أحداث فض رابعة
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس ٢٣٢ متهمًا، من بينهم محمد سعيد محمد مرسى العياط، نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسى، على خلفية اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

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