ضبط 7 بنادق آلية بدون ترخيص فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين حملة أمنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، أسفرت عن ضبط 7 بنادق آلية.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا، يفيد بضبط، بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 31356- 2706381 باللغة الأجنبية على جسم السلاح، و17 طلقة حية من ذات العيار بمنزل المتهم "و.ب" مقيم بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 353 ek- 1962 على جسم السلاح وكذا 2 خزينة خاصة بالسلاح و9 طلقات من ذات العيار بمنزل المتهم "ع.م" مقيم قرية الصوامعة بأخميم.

كما تم ضبط، بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 1638 على جسم السلاح، بحوزة "ح.م.ح-40 سنة- عامل)، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم1871 على جسم السلاح، بحوزة (هـ.ع.ع- 18 سنة- عامل)، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 20488 على جسم السلاح، بحوزة (ع.أ.ع- 24 سنة- عامل)، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 72218 على جسم السلاح، بحوزة (م.م.أ- 40 سنة- عامل)، وبندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 1914825 على جسم السلاح، بحوزة (م.ث.ح-45 سنة- عامل) مقيمون بقرية أولاد يحيى بدار السلام.