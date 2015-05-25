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إحالة مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية للمحاكمة لإساءته للوزير السابق

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أحالت النيابة الإدارية مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية للمحاكمة التأديبية لاتهامه بالإساءة إلى وزير الترية والتعليم السابق فى إحدى الفضائيات.

وأكدت التحقيقات أن محمد عبدالكريم محمد زهران مدير رعاية الموهوبين بإدارة المطرية التعليمية خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وأدلى بتصريحات وبيان يخص أعمال وظيفته دون التصريح له كتابة من الرئيس المختص وأفشى أمورا اطلع عليها بحكم وظيفته.

وتبين أن المتهم ظهر فى حلقة تليفزيونية على إحدى الفضائيات فى 16 سبتمبر 2014 دون الحصول على إذن من جهة عمله، كما لم يحترم رؤسائه أثناء تحدثه عن ومع الوزير فى ذات الحلقة وعبر الهاتف.
>وجاء بأوراق القضية أن "زهران" لم يتبع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التقدم بشكاوى أو بلاغات إلى الجهات المختصة عن الوقائع التى أثارها بالبرنامج .

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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