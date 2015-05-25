أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سقوط شبكة "أم إسلام للفرفشة" لاستقطاب راغبى المتعة عبر الواتس آب بالمقطم

Google+ Print
سقوط شبكة "أم إسلام للفرفشة" لاستقطاب راغبى المتعة عبر الواتس آب بالمقطم سقوط شبكة "أم إسلام للفرفشة" لاستقطاب راغبى المتعة عبر الواتس آب بالمقطم
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أفراد "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، بعد أن داهمت القوات شقق مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن".

وضبطت أجهزة الأمن بقيادة العقيد أحمد حشاد، والرائد طاهر إخلاص، 19 شخصا أثناء ممارسة الجنس الجماعى بالمقطم، وعثر اللواء عصام حافظ، والعميد وائل جبريل، على مخدرات وخمور وأقراص منع حمل، وحبوب منشطة داخل الشقة.

وكشفت تحقيقات المباحث أن المتهمات يستقبلن الزبائن من خلال "الشات" عبر "الواتس آب"، وأحال اللواء خالد يحيى، مدير مباحث القاهرة، جميع المتهمين للنيابة، إذ باشر المستشار عمرو الشريف، التحقيقات معهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل