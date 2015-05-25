سقوط شبكة "أم إسلام للفرفشة" لاستقطاب راغبى المتعة عبر الواتس آب بالمقطم

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أفراد شبكة "أم إسلام للفرفشة"، لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، بعد أن داهمت القوات شقق مفروشة تملكها المتهمة لعرض الساقطات على "الزبائن".

وضبطت أجهزة الأمن بقيادة العقيد أحمد حشاد، والرائد طاهر إخلاص، 19 شخصا أثناء ممارسة الجنس الجماعى بالمقطم، وعثر اللواء عصام حافظ، والعميد وائل جبريل، على مخدرات وخمور وأقراص منع حمل، وحبوب منشطة داخل الشقة.

وكشفت تحقيقات المباحث أن المتهمات يستقبلن الزبائن من خلال "الشات" عبر "الواتس آب"، وأحال اللواء خالد يحيى، مدير مباحث القاهرة، جميع المتهمين للنيابة، إذ باشر المستشار عمرو الشريف، التحقيقات معهم.