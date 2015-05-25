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"البيئة" تعيد 9 سلاحف بحرية لموطنها بعد ضبطها مع تاجر بالإسكندرية

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أعادت لجنة من وزارة البيئة، من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، 9 سلاحف بحرية إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط، بعد ضبطها مع أحد التجار .

وكانت الوزارة قد نفذت حملة مُوسعة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية (قسم شرطة البيئة والمسطحات)، تم خلالها القبض على أكبر تجار صيد وتجارة وذبح الترسة البحرية بسوق الميدان وحلقة السمك والسيالة بمنطقة بحرى بالإسكندرية، وبحوزتهم (9) سلاحف ترسة بحرية على قيد الحياة وعدد من صدف الترسة البحرية حديثة الذبح، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتى تلك الحملة فى إطار مجهودات وزارة البيئة فى تنفيذ الاتفاقيات الدولية (سايتس) لحماية الحياة البرية والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض ومنع الاتجار بها، وتطبيق مواد قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 للحفاظ على البيئة والحياة البرية.

1- سلاحف بحرية بعد ضبطها تمهيدا لنقلها إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط -اليوم السابع -5 -2015
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1- سلاحف بحرية بعد ضبطها تمهيدا لنقلها إلى بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط

2- اثناء حملة التفتيش وضبط السلاحف -اليوم السابع -5 -2015
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2- اثناء حملة التفتيش وضبط السلاحف


>- اليوم.. وزير البيئة يرأس اجتماع الوزراء الأفارقة "الأمسن"

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