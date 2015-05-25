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رئيس شركة بجسكو: أزمة الكهرباء فى مصر نتيجة لتوقف التنمية منذ ٢٠١١

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أكد المهندس مصبح رئيس شركة بجسكو، أن أزمة الكهرباء فى بدأت منذ عام ٢٠١١ مع بدء توقف الاستثمار والتنمية فى مصر نتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد ثورة ٢٥ يناير.

اليوم السابع -5 -2015

وأضاف مصبح خلال مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر، أن الإرادة السياسية الحالية ترغب فى إحداث نهضة حضارية فى كافة المجالات من خلال تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لاستثمار أموالهم فى مصر.

اليوم السابع -5 -2015

وأشار مصبح إلى أن بجسكو تمكنت من تصميم وتنفيذ وتشغيل ٣٥ ألف ميجا وات من أجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء فى مصر وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أنه من الضرورى تشجيع الكيانات الصغير من الشباب لإقامة محطات شمسية صغيرة تصل قدرتها إلى ٢٠ ميجا وات وتقوم بتغذية مجمع سكنى أو مدينة وهى طريقة اتبعتها معظم دول العالم لحل أزمة الطاقة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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