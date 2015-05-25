رئيس شركة بجسكو: أزمة الكهرباء فى مصر نتيجة لتوقف التنمية منذ ٢٠١١

أكد المهندس شيرين مصبح رئيس شركة بجسكو، أن أزمة الكهرباء فى مصر بدأت منذ عام ٢٠١١ مع بدء توقف الاستثمار والتنمية فى مصر نتيجة لعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية التى مرت بها البلاد ثورة ٢٥ يناير.

وأضاف مصبح خلال مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر، أن الإرادة السياسية الحالية ترغب فى إحداث نهضة حضارية فى كافة المجالات من خلال تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم لاستثمار أموالهم فى مصر.

وأشار مصبح إلى أن بجسكو تمكنت من تصميم وتنفيذ وتشغيل ٣٥ ألف ميجا وات من أجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء فى مصر وبعض الدول العربية، مشيرا إلى أنه من الضرورى تشجيع الكيانات الصغير من الشباب لإقامة محطات شمسية صغيرة تصل قدرتها إلى ٢٠ ميجا وات وتقوم بتغذية مجمع سكنى أو مدينة وهى طريقة اتبعتها معظم دول العالم لحل أزمة الطاقة.



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