قاضي «اقتحام سجن بورسعيد» يوبخ الدفاع بسبب «إطارات المدرعة»

عنف المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ « إقتحام سجن بورسعيد» أحد محاميي المدعين بالحق المدني، بسبب سؤاله عن «كاوتشات» مدرعة الشرطة التي كان يستقلها الشاهد اللواء أحمد محمد سراج الدين.

وأوضح المحامي قصده من السؤال بتأكيد أنه يريد العدالة ، مشيراً إلى أنه لوكانت إطارات المدرعة من« الكاوتش »، وليس « الحديد » لكان السبيل لإيقافهم، هو ثقب ذلك الإطار، وليس تهديدهم بالقتل، كما أفاد الشاهد في شهادته أمام المحكمة، وانتفض القاضي إعتراضاً على السؤال، مستنداً إلى حتمية أن تكون الأسئلة جوهرية .