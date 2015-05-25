أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

قاضي «اقتحام سجن بورسعيد» يوبخ الدفاع بسبب «إطارات المدرعة»

Google+ Print
قاضي «اقتحام سجن بورسعيد» يوبخ الدفاع بسبب «إطارات المدرعة» قاضي «اقتحام سجن بورسعيد» يوبخ الدفاع بسبب «إطارات المدرعة»

عنف المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ « إقتحام سجن بورسعيد» أحد محاميي المدعين بالحق المدني، بسبب سؤاله عن «كاوتشات»  مدرعة الشرطة التي كان يستقلها الشاهد اللواء أحمد محمد سراج الدين.

وأوضح المحامي قصده من السؤال بتأكيد أنه يريد العدالة ، مشيراً إلى أنه لوكانت إطارات المدرعة من« الكاوتش »، وليس « الحديد »  لكان السبيل لإيقافهم، هو ثقب ذلك الإطار، وليس تهديدهم بالقتل، كما أفاد الشاهد في شهادته أمام المحكمة، وانتفض القاضي إعتراضاً على السؤال، مستنداً إلى حتمية أن تكون الأسئلة جوهرية .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا