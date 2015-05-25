تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا «بأحداث ماسبيرو» لأول يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسين في قضية ” أحداث ماسبيرو “، والتي تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013، إلى جلسة أول يوليو لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لعرض الفيديوهات، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة اللازمة لعرض الأحراز، وضم دفاتر أحوال قسم بولاق أبو العلا عن يوم الواقعة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين إحتياطيًا، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين إتهامات، منها” التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والإعتداء على المنشأت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام “.