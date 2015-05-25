أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا «بأحداث ماسبيرو» لأول يونيو

Google+ Print
تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا «بأحداث ماسبيرو» لأول يونيو تأجيل أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا «بأحداث ماسبيرو» لأول يونيو

المستشار حسن فريد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسين في قضية ” أحداث ماسبيرو “، والتي تعود وقائعها إلى 5 يوليو 2013، إلى جلسة أول يوليو لتنفيذ طلبات الدفاع.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لعرض الفيديوهات، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المحكمة بالأجهزة اللازمة لعرض الأحراز، وضم دفاتر أحوال قسم بولاق أبو العلا عن يوم الواقعة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين إحتياطيًا، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين إتهامات، منها” التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والإعتداء على المنشأت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا