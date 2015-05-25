تجديد حبس عاطل 15 يوما لسرقته "توك توك" تحت تهديد السلاح بـ"شبرا"

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس المتهم "صابر.غ"، 33 سنة، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه فى سرقة "التكاتك" بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة شبرا.إعلان - Ads إعلان - Ads
بدأت الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من أحد المجنى عليهم بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به استوقفه المتهم وطلب منه توصيله أحد الأماكن وفى الطريق هدده بالأسلحة البيضاء واستولى على التوك توك ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.