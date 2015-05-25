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النيابة توافق على استئناف حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق فى عين شمس

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النيابة توافق على استئناف حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق فى عين شمس النيابة توافق على استئناف حبس 3 حلاقين متهمين بقتل سائق فى عين شمس
تقدم أحمد حسين، المحامى، باستئناف للمستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على قرار تجديد حبس 3 حلاقين 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل سائق تاكسى، بعد مشاجرة نشبت بينهم فى عين شمس بسبب معاكسة الحلاقين لزوجة السائق.

ووافق المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على استئناف المتهمين الثلاثة، ومن المقرر أن تحدد اليوم محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس، موعد جلسة نظر الاستئناف.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه يعمل سائق تاكسى، وعقب عودته من العمل أخبرته زوجته بأن أصحاب صالون الحلاقة يعاكسونها بصفة دائمة، أثناء شراء طلبات المنزل، فتوجه إليهم ثائرا لمواجهتهم فى صالون الحلاقة، وفور وصوله نشبت بينه وبينهم مشاجرة عنيفة قيده فيها المتهمون وطعنوه بسلاح أبيض فى قدميه ورقبته ليموت قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشارت التحقيقات إلى أنه فور علم زوجته وأشقائها أسرعوا إلى موقع الحادث ونشبت مشاجرة بين العائلتين، وأشعل أشقاء الزوجة النيران فى صالونى حلاقة، وأصيبت زوجة القتيل بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لها.

وأكدت التحقيقات أنه بمناظرة النيابة للجثة تبين إصابة المجنى عليه بقطع فى الشرايين فى فخذه الأيمن، وجروح بالرأس والرقبة، مما تسبب فى نزيف حاد، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

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مصر 365