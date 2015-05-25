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بروتوكول تعاون بين مصر ودول حوض النيل مع مستشفى 57357

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بروتوكول تعاون بين مصر ودول حوض النيل مع مستشفى 57357 بروتوكول تعاون بين مصر ودول حوض النيل مع مستشفى 57357

 وقعت شركة للطيران بروتوكول تعاون جديد مع مستشفى سرطان الأطفال 57357،  بموجبه تكون الشركة الوطنية الناقل الرسمي للوفود الطبية القادمة من دول حوض النيل، لتلقي دوراتٍ تدريبية في مجال سرطان الأطفال، ونقل هذه الخبرات إلي أفريقيا لعلاج اﻷطفال، وقام بتوقيع البروتوكول الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومحمود صدقي التهامي مدير تنفيذي مؤسسة مستشفي 57357.

وأكد الطيار سامح الحفني،  أن البروتوكول الجديد بين مصرللطيران ومستشفي 57357، والذي يتضمن تقديم تذاكر سفر مجانية لمدة 4 سنواتٍ لهذه الوفود الطبية، وكذلك إستحداث وسيلة جديدة للتبرع لصالح المستشفي من خلال قيام أعضاء برنامج المسافر الدائم “Egypt AIR Plus”، بالتبرع بأميالهم الإضافية التي يحصلون عليها من خلال سفرهم المستمر على رحلات الشركة لصالح أطفال مستشفى سرطان الأطفال 57357، لتكون حصة إضافية من التذاكر المجانية للمستشفي وقد تم تفعيل ذلك حالياً.

ومن جانبه أعرب الدكتور شريف أبو النجا عن تقديره للدور، الذي تقوم به الشركة الوطنية في دعم أنشطة المستشفى، وقال قامت الشركة بتوفير العديد من خدمات السفر، والتسهيلات اللازمة للمستشفى، والأطباء المتعاملين معها من جميع أنحاء العالم، وكذلك خدمات النقل وشحن الأدوية، وغيرها من المستلزمات الطبية، لخدمة مرضى المستشفى، وأنشطتها المختلفة، حيث أصبحت مصر للطيران الناقل الرسمي للعلم والمعرفة لمستشفى 57357.

حضر التوقيع الطيار سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور عمرو عزت سلامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفي57357، والدكتور شريف أبوالنجا مدير مجموعة 57357  للتعليم والبحث العلمي، والاستراتيجيات والعلاقات الخارجية، واللواء عصمت مراد مدير الكلية الحربية، والسفير حازم فهمي نائباً عن وزير الخارجية، واللواء محمود حجاج مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.

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