"مستثمرى العاشر": أحداث اليمن والعراق وليبيا وجهت صادرات مصر لإفريقيا

أكد محيى الدين حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الشركات المصرية تدرس التوسع فى الصادرات للسوق الإفريقية بعد ما تعرضت له الأسواق التصديرية فى كل من ليبيا واليمن والعراق.

وقال محيى الدين حافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه وجه الدعوة إلى 35 سفيرا إفريقيا من أجل حضور مؤتمر مشترك فى مصر، من أجل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى فى كافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن السوق الإفريقى قادر على استيعاب الصادرات المصرية، خاصة أنها تتمتع بجودة عالية.

كانت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان استقبلت 35 سفيرا إفريقيا الأسبوع الماضى فى زيارة إلى بعض المصانع للتعرف على الإمكانيات الصناعية فى العاشر من رمضان.