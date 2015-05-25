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السفير البرازيلى فى لقائه طلاب جامعة أسوان: اللغة البرتغالية هى موطنى

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السفير البرازيلى فى لقائه طلاب جامعة أسوان: اللغة البرتغالية هى موطنى السفير البرازيلى فى لقائه طلاب جامعة أسوان: اللغة البرتغالية هى موطنى
أكد "باشيكو دى أزيفيدو أمادو"، السفير البرازيلى بالقاهرة، خلال لقائه مع طلاب قسم اللغة البرتغالية، مساء أمس بجامعة أسوان، أنه تأثرا بقول الشاعر البرتغالى الكبير فرناندو بيسو بأن اللغة هى موطن الإنسان، قائلا "اللغة البرتغالية هى موطنى"، موضحا أنه من خلال تعلم اللغات نتعرف على قيم وأحلام وتطلعات الشعوب الأخرى.

وأضاف السفير، أنه سيبذل قصارى جهده لنجاح قسم اللغة البرتغالية الجديد بكلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان، حيث يعتبر هذا القسم هو القسم الوحيد على مستوى جامعات الوطن العربى.

وقال السفير، للطلاب ورئيس جامعة أسوان وعميد كلية اللغات والترجمة، "أنقل لكم الحماس الشديد لرئيسة البرازيل لهذا القسم الجديد".

تجدر الإشارة إلى أن جامعة أسوان بدأت أمس احتفالاتها بافتتاح قسم اللغة البرتغالية بمشاركة وفد من سفارة البرازيل بالقاهرة.

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