ضبط صاحب محطة بنزين لتجميع 2000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

شنت إدارة مباحث التموين بالبحيرة، بقيادة العقيد وجدى الصيرفى، حملة مكبرة لضبط المخالفين ومراقبة الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط، "ح ع ا" 43 سنة صاحب محطة لتموين سيارات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، لقيامه بتجميع 2000 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر 11393/2015 جنح مركز شرطة كوم حمادة.

وكذلك ضبط " أ. إ. أ " 39 سنة صاحب محل لبيع الأعلاف بمدينة الدلنجات، لقيامه بتجميع 500 كيلو أعلاف دواجن منتهية الصلاحية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8319/2015 جنح مركز شرطة الدلنجات.

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