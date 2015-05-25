انقلاب سيارة محملة بالمواشى فى نهر النيل بقنا

انقلبت سيارة نقل محملة بالمواشى اليوم بنهر النيل بدشنا أثناء استقلال عبارة نيلية مما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم مدير أمن قنا إخطارا بانقلاب سيارة بنهر النيل بدشنا أنه أثناء محاولة قيام "رفعت. ع" سائق سيارة نقل باستقلال عبارة نيلية وتحميل سيارته عليها وعلى متنها عدد 3 عجول للعبور بها من خلال النيل للوصول إلى مركز الوقف المقابل لمركز دشنا اختلت عجلة القيادة وسقطت السيارة بنهر النيل وتمكن الأهالى من سحب السيارة إلى الشاطئ ونتج عن الحادث نفوق 3 عجول.

جارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيق.

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