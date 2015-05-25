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"شرطة الاتصالات" تضبط 3 آلاف خط محمول قبل بيعهم دون عقود

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"شرطة الاتصالات" تضبط 3 آلاف خط محمول قبل بيعهم دون عقود "شرطة الاتصالات" تضبط 3 آلاف خط محمول قبل بيعهم دون عقود
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التى استهدفت وكــــلاء شركات المحمــــول والموزعيــــن والمحـــلات التى تبيــــع خطــــوط التليفونات المحمولة عن ضبط 40 محلا وضبط بداخلهم 3001 خط محمول بدون بيانات أو عقود - وضبط 7 أجهزة محمولة مجهولة المصدر.

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مصر 365