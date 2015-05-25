ضبط عامل بحوزته 220 ألف صاروخ وبمب وديناميت فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد، رئيس مباحث القسم، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية بإجمالى 220 ألف بمب وديناميت وشماريخ.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد أسامة عبد العظيم مأمور قسم أول سوهاج يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط كمية كبيرة من الالعاب النارية بحوزة عامل بقصد الاتجار.

وتمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث القسم والنقيب محمد الضبع معاون المباحث من ضبط صبحى م ع عامل ومقيم العزبة والعرب مركز أخميم صاحب محل بالقيسارية وضبط بحوزته عدد "220" ألف صاروخ بمب وديناميت وشماريخ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1913 إدارى قسم أول لسنة 2015.

>