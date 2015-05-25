80 % من الارتكاريا المزمنة مجهولة السبب.. تعرف على العلاجات الجديدة

أكد الدكتور جلال العنانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بطب قصر العينى أن الارتكاريا مرض جلدى يمكن علاجه بالأدوية الجديدة التى تم اكتشافها مؤخرا.

وقال الدكتور العنانى إن الارتكاريا المزمنة نقصد بها الارتكاريا التى تستمر أكثر من 6 أسابيع والغالبية العظمى من الحالات يكون سبب إصابتهم غير واضح، رغم إجراء عدد كبير من التحاليل الطبية بالإضافة إلى أنها قد تستمر سنوات لسبب غير معلوم ولا نعالج السبب إنما نعالج العرض فأى شىء يمكن أن يكون هو السبب في حدوثها وبالتالى من الصعب علاجها.

وأوضح أنه خلال الأربع سنوات الماضية ظهرت أفكار جديدة تماما وهو أن العلاج التقليدى كان يعتمد على مضادات الهستامين.

وأشار إلى أن هناك طرقا جديدة تماما منها تناول نفس الأدوية القديمة بجرعات أكبر بكثير عن الجرعة التقليدية وإضافة عقاقير كانت تستخدم فى الماضى لعلاج مرض الربو الشعبى، كما أن هناك بعض العقاقير الجديدة كانت تستخدم في الماضى لعلاج أمراض كالجزام وحمى البحر الأبيض المتوسط والملاريا وحتى بعض العقاقير التى كانت تستخدم فى علاج الأورام والتى ثبت فعاليتها فى علاج الارتكاريا المزمنة.

وأضاف أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية أنه ظهر أخيرا فى الأسواق عقار جديد تماما يستخدم فى علاج الارتكاريا المزمنة والمشكلة الأساسية فيه أنه مرتفع الثمن واسمه "اوماليزوماب "االذي يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد كل شهر ويتم تناول حقنة واحدة تحت الجلد وتصل الحقنة إلى حوالى 3000 جنيه موضحا أن 80 % من مرض الارتكاريا المزمنة مجهولة السبب غير الارتكريا الحادة والتي تكون بسبب معين نتيجة تناول طعام أو دواء يسبب الارتكاريا وعند عدم التوقف عن تناول هذه الأدوية .

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