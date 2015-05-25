تطبيق طريقة جراحية مبتكرة لتركيب مفصل الفخذ الاصطناعى لأول مرة بالنمسا

أعلنت إدارة مستشفى "اوبرن دورف"، الواقعة فى ولاية "سالزبورج" النمساوية اليوم، عن تطبيق طريقة جراحية مبتكرة لتركيب مفصل الفخذ الاصطناعى، أكدت أنها تساهم بشكل كبير فى زيادة متوسط عمر المفصل، بفضل مميزات برنامج كمبيوتر جديد للأشعة المقطعية والسينية.

وكشف رئيس قسم جراحة العظام فى المستشفى توماس رامساور، النقاب عن نجاح أول عملية، يتم إجراؤها فى النمسا بالأسلوب الجراحى الجديد، تم خلالها استبدال مفصلى الفخذين لمريض يدعى سفين شارشميدت، يبلغ من العمر 49 عاما، وتركيب مفصلين اصطناعيين، لافتاً إلى أنه المريض الثامن على مستوى العالم، الذى يخضع لإجراء جراحة استبدال مفصل الفخذ بالطريقة الجديدة.

ومن جانبه، سلط رامساور الضوء على مميزات الطريقة الجراحية الجديدة، موضحاً أنها تسمح بحساب وتحديد الموضع الأمثل لمكان تثبيت صحن المفصل الاصطناعى الجديد بالنسبة لكل مريض على حدة، عن طريق برنامج كمبيوتر حديث، تم تطويره خصيصاً لتحقيق هذا الغرض.

وأكد أن الطريقة الجديدة تساعد على تقليص استهلاك المفصل واستمرار عمله بشكل جيد لفترة زمنية أطول، وتابع "هذا لم يكن ممكناً من قبل"، واعتبر أن الطريقة الجديدة ستفيد صغار السن من المرضى، الذين يحتاجون لاستمرار عمل المفصل الاصطناعى دون مشاكل لفترة زمنية طويلة.