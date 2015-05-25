نفوق 3 رؤوس ماشية فى اندلاع حريق بمنزل بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق، شب بمنزل بناحية عزبة بقشو التابعة لقرية كفر عزب غنيم بكفر شكر .

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مقام بالطوب الأبيض الجيرى ومعروش بالعروق الخشبية ملك "جمال محمد إبراهيم"، 52 سنة، سائق وأتت النيران على سقف وأبواب وشبابيك المنزل، ونتج عن ذلك نفوق 3 رؤوس ماشية.

ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات أو خسائر فى الأرواح، وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص ورجح أن سبب الحريق هو ماس كهربائى ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك جنائيا.

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1901 إدارى مركز كفر شكر لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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