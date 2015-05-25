القبض على عامل خردة لقيامه باستدراج طفل والتعدى عليه جنسيا بالقليوبية

‏تمكنت قوات الأمن بالقليوبية، من ضبط عمل خردة لقيامه باستدراج طالب والتعدى عليه جنسيا بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من "جيهان. ح. ف 42 سنة" ربة منزل تفيد بقيام أحد الأشخاص باستدراج نجلها الطفل ع . ش. ع 9 سنوات طالب بالابتدائى والتعدى عليه جنسياً.

انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وبالفحص وبإجراء التحريات السرية بمنطقة عمال الخردة أمكن ضبط المتهم مرتكب الواقعة ويدعى م .م 16 سنة عامل خردة، وبمواجهته اعترف أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث بارتكابه الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.