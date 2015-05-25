القبض على عامل خردة لقيامه باستدراج طفل والتعدى عليه جنسيا بالقليوبية

تمكنت قوات الأمن بالقليوبية، من ضبط عمل خردة لقيامه باستدراج طالب والتعدى عليه جنسيا بالقناطر الخيرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور مركز القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من "جيهان. ح. ف 42 سنة" ربة منزل تفيد بقيام أحد الأشخاص باستدراج نجلها الطفل ع . ش. ع 9 سنوات طالب بالابتدائى والتعدى عليه جنسياً.
انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وبالفحص وبإجراء التحريات السرية بمنطقة عمال الخردة أمكن ضبط المتهم مرتكب الواقعة ويدعى م .م 16 سنة عامل خردة، وبمواجهته اعترف أمام العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث بارتكابه الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.