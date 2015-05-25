التلفزيون السورى: الطيران يجدد قصفه لداعش فى تدمر

أفاد التلفزيون السورى الرسمى أن الطيران الحكومى جدد قصفه على مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة تدمر بمحافظة حمص.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين عن التلفزيون الرسمى قوله إن الطائرات الحكومية شنت غارات على مواقع يعتقد أن داعش حولها إلى مقار له فى مدينة تدمر بعد سيطرته عليها قبل أيام.

يذكر أن محافظ حمص طلال البرازى كان قد أعلن أن الجيش الحكومى يستعد لشن هجوم لاستعادة السيطرة على تدمر.

وكان التلفزيون السورى الرسمى قد قال إن مسلحى داعش قتلوا نحو 400 مدنى فى تدمر.

>