أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التلفزيون السورى: الطيران يجدد قصفه لداعش فى تدمر

Google+ Print
التلفزيون السورى: الطيران يجدد قصفه لداعش فى تدمر التلفزيون السورى: الطيران يجدد قصفه لداعش فى تدمر
أفاد التلفزيون السورى الرسمى أن الطيران الحكومى جدد قصفه على مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة تدمر بمحافظة حمص.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) اليوم الاثنين عن التلفزيون الرسمى قوله إن الطائرات الحكومية شنت غارات على مواقع يعتقد أن داعش حولها إلى مقار له فى مدينة تدمر بعد سيطرته عليها قبل أيام.

يذكر أن محافظ حمص طلال البرازى كان قد أعلن أن الجيش الحكومى يستعد لشن هجوم لاستعادة السيطرة على تدمر.

وكان التلفزيون السورى الرسمى قد قال إن مسلحى داعش قتلوا نحو 400 مدنى فى تدمر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365