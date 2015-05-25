سقوط عاطل وبحوزته 260 فرش حشيش وبندقية خرطوش بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث القناطر الخيرية القبض على عاطل وبحوزته 260 فرش حشيش وبندقية خرطوش، وتكثف جهودها للقبض على زميله الهارب.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم هانى أبو سريع رئيس مباحث القناطر الخيرية مفادها قيام كل من، محمد م ا 32 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 2 قضية [مخدرات – سلاح] ومحمد ك 35 سنة عاطل [هارب] بالاتجار بالمواد المخدرة ويحوزون أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الإجرامى.

تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير الأمن وعقب تقنين الإجراءات وبمداهمة المسكن .. أمكن ضبط الأول وهروب الثانى وبتفتيش المسكن.. أمكن ضبط سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد [260] فرشا من مخدر الحشيش، تزن حوالى 26 كيلو جراما.

بمواجهته بما أسفرت عن التحريات والضبط، اعترف أمام العقيد حماد الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بصحتها، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته بالاشتراك والمتهم الهارب، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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