اليوم.. بدء حملة النظافة بمستشفى الإسماعيلية العام

أعلن الدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أنه تقرر بدء أولى فعاليات مبادرة العاملين بالمستشفى والمواطنين لنظافة المستشفى اليوم الاثنين، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وتخصيص يوم الاثنين من كل أسبوع لأعمال النظافة، على أن تقوم إدارة المستشفى بتوفير كل المستلزمات والدهانات الخاصة بهذا الیوم مشاركة من العاملین لسياسة المنظومة الصحية، بتقدیم خدمه طبية متميزة وذات جودة عالیة للمرضى والمترددین علی المستشفی لتلقی الخدمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لخدمة العملاء بناءً على تكليفات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء داخل المستشفى، حيث تم عقد اجتماعًا حضره كل من الدكتور حسین مصطفی مدیر المستشفی، ود.زكی إبراهيم وکیل المستشفی، والدكتور عمر حسونة والدكتور ولید نصار وكلاء المستشفى، ود.حسن درویش مدیر الطب العلاجى بمدیریة صحة الإسماعيلية، وأمال رزق الله مدير العلاقات العامة بالمستشفى، وحنان متولى مدير الإعلام، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بمباشرة أعمالها وعرض التقاریر بشكل دائم، والعمل على تحسين الخدمة داخل المستشفى وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى.