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ورشة للمناظير الجراحية فى مؤتمر النساء والتوليد بطب القناة 27 - 29 مايو

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ورشة للمناظير الجراحية فى مؤتمر النساء والتوليد بطب القناة 27 - 29 مايو ورشة للمناظير الجراحية فى مؤتمر النساء والتوليد بطب القناة 27 - 29 مايو
تنظم كلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس فى الفترة من 27 إلى 29 مايو الجارى المؤتمر السنوى لقسم التوليد وأمراض النساء، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب البشرى، وتترأس المؤتمر الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب.

وقالت الدكتورة أمل الشحات رئيس المؤتمر إن الافتتاح يشمل ورشة عمل عن المناظير الجراحية فى مجال أمراض النساء والتوليد، ويحاضر فيها الدكتور أسامة شوقى أستاذ التوليد بطب قصر العينى، ويحضر المؤتمر نخبة من أساتذة طب التوليد بالجامعات ووزارة الصحة، ويشمل المؤتمر الجديد فى هذا المجال، وسيكون مقرر المؤتمر الدكتور خالد النحاس وسكرتير المؤتمر الدكتور أحمد حسن خضر.

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مصر 365