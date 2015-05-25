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325 طالبا يناشدون شيخ الأزهر إعادة تشغيل معهد "بنى عديات" بأسيوط

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325 طالبا يناشدون شيخ الأزهر إعادة تشغيل معهد "بنى عديات" بأسيوط 325 طالبا يناشدون شيخ الأزهر إعادة تشغيل معهد "بنى عديات" بأسيوط
تقدم 325 طالبا بمعهد قراءات "بنى عديات" الأزهرى بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بخطاب لمحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمطالبته ببذل مساعيه لدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية بإلغاء معهد "بنى عديات" ونقل الطلبة إلى معاهد المحافظة.

وأوضح الطلاب خلال شكواهم التى تقدم بها هانى محمد الحسينى مخلوف بصفته ممثلا عن الدارسين من أبناء القرية أن هذا الأمر تسبب فى تكبد الطلبة والدارسين مشقة الانتقال مسافة 70 كيلو مترا يوميا ذهابا وعودة، مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا المعهد بنى بالجهود الذاتية لأهالى القرية، وأنه أول معهد أزهرى أنشئ بالمحافظة منذ أكثر من 38 عاما.

وأشار الخطاب الموجه إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن معهد "بنى عديات" الأزهرى بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط يخدم 42 قرية مجاورة وعدد الطلبة به 325 طالبا مواظبون على الحضور والدراسة بشهادة لجنة قطاع المعاهد الأزهرية التى أوصت بالإبقاء على المعهد.

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مصر 365