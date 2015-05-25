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الخميس المقبل جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر السنوى للأمراض الجلدية

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الخميس المقبل جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر السنوى للأمراض الجلدية الخميس المقبل جامعة قناة السويس تنظم المؤتمر السنوى للأمراض الجلدية
تنظم كلية الطب البشرى بجامعة قناة السويس الخميس القادم ٢٨مايو الجارى إلى ٣٠ مايو المؤتمر السنوى للأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أمجد مطر، عميد كلية الطب البشرى، بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض الجلدية والتناسلية والخصوبة بمنطقة القناة برئاسة الدكتور مصطفى عيادة .

يأتى المؤتمر تحت إشراف الدكتورة منى عطوة، رئيس قسم أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بطب القناة وسكرتير المؤتمر الدكتورة رشا محمود، ومقرر المؤتمر الدكتورة أمال حسين.

وقال الدكتور أمجد مطر، عميد كلية الطب بجامعة القناة، إن المؤتمر يناقش كل ما هو جديد فى علم الأمراض الجلدية والذكورة من خلال الأبحاث الجديدة والرسائل العلمية الحديثة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية بحيث يكتسب الأطباء خبرة أكثر فى هذا المجال، مما يعود بالنفع على مصلحة المريض.

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