بالصور.. مأساة طفلة بالشرقية تعانى من ضمور فى المخ وكهرباء زيادة

مفيش طعم لأى حاجة فى الحياة وأنت شايف ضناك جزء منك بيتألم ويبكى من شدة الآلام، ليل نهار، أمام عينيك وأنت عاجز أن تفعل له شيئا، سوى أن تتمنى من الله أن يشفيه، وتحمد الله على قضائه، مش طالب من الدنيا شىء غير أن يقوم فريق طبى بفحص حالة "ملك" ويعالجها، وخاصة أنى أنفق راتبى شهريا عليها دون تحسن والأطباء احتاروا فى تشخيص حالتها.

كانت هذه كلمات "وائل إبراهيم" 33 سنة عامل بمصنع بالعاشر من رمضان، ومقيم عزبة تابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والد الطفلة المريضة "ملك".

يقول "وائل" متزوج منذ 4 أعوام ورزقه الله بطفلتين الأولى "3 سنوات" والثانية "ملك" سنة و9 أشهر، وتعرضت لنقص أكسجين أثناء ولادتها، لكن الأطباء أكدوا له أنها بصحة جيدة.

ملك تعانى من ضمور بالمخ ومياه تحت العين وكيس دهنى بالعين اليمنى

>ويضيف الأب بعد شهرين من ولادة "ملك" وجدت فراغ شديد بمقدمة رأسها، وأن الطفلة تبكى وتتألم بشدة بشكل مستمر، ومن هنا بدأت رحلتى فى الذهاب إلى الأطباء، وأخبرونى أن ملك تعانى من دمور فى المخ ومياه شديدة على العين بالإضافة إلى كيس دهنى تحت العين اليمنى، يجعلها دائما تبكى ليل نهار من الألم، وبعض الأطباء أكدوا أنها تعانى من كهرباء زيادة على المخ، وليس ضمور وعرضتها على عدد كبير من الأطباء بالشرقية، معظمهم أعد تقرير بأكثر من تشخيص لحالتها، والطفلة فى قمة الذكاء وتستجيب لأى إشارات من والدتها وشقيقتها.

ملك تحتاج عملية بالعين اليمنى لإزالة مياه شديدة عليها

أسرة ملك تناشد وزير الصحة بفحص حالتها

>تقول والدة الطفلة "ملك " توجهت بها منذ أسبوع لطبية عيون بالزقازيق، أخبرتنى بأن "ملك" تعانى من مياه شديدة على العين اليمنى، بالإضافة إلى كيس دهنى أسفل العين، مما يجعلها تبكى ليل نهار من شدة الألم، وأخشى أن إجراء العملية يؤثر على مخها لإصابتها بكهرباء زيادة.>وناشدت أسرة "ملك" الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، التدخل ومساعدتهم فى فحص حالة ملك ومعالجتها، وخاصة أن أوضاعهم الاقتصادية صعبة، وملك تحتاج أكثر من عملية. وأن والدها ينفق راتبه شهريا على الأطباء دون تحسن بحالتها، وبعض الأطباء يشخص الحالة غير التانى مما يجعلنا عاجزين عن أخذ أى خطوة بشأن إجراء أى عمليات لـ"ملك" وهو ما قد يعرض حياتها للخطر، ونحن لا نطلب أى شىء سوى علاج ملك.



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الطفلة ملك



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جانب من الأشعة



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جانب من التقارير الطبية لحالة ملك



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ملك تحتاج لعملية بالعين اليمنى



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الطفلة ملك



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ملك تبكى من الألم



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ملك تبكى أثناء تصويرها لاعتقادها أنه ضوء طبيب العيون