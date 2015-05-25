يوضح الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية للشمام وهى:
>- علاج جيد لحالات الإمساك، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السوائل التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء.
>- غنى بالمواد القلوية ولذا فهو يحد من أعراض الحموضة وحرقان المعدة بصورة كبيرة.
>- يقى من نزلات البرد لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.
>- يعالج حالات الأنيميا وفقر الدم، نتيجة للنسبة العالية من الحديد الذى يعد مكونا اساسيا من مكوناته.
>- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، ولذا يعد علاجا فعالا فى تأخير أعراض الشيخوخة والحماية من الأورام السرطانية.
>- مدر جيد للبول، وبالتالى يقلل من أعراض والآم مرض النقرس نتيجة للدور الذى يلعبه فى تخليص الجسم من مادة اليوريا.
>- يساعد على زيادة سيولة الدم ويحمى من تجلطه فى الاوردة.
>- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، نتيجة لإحتوائه على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم.
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8 فوائد للشمام أهمها علاج الحموضة والنقرس وحمايتك من الجلطات
يوضح الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية للشمام وهى: