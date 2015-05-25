8 فوائد للشمام أهمها علاج الحموضة والنقرس وحمايتك من الجلطات

الشمام من أهم وأفضل الفواكه الصيفية، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المهمة والضروروية لجسم الإنسان.

يوضح الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهم الفوائد الغذائية للشمام وهى:

>- علاج جيد لحالات الإمساك، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السوائل التى تعمل على تحسين حركة الأمعاء.

>- غنى بالمواد القلوية ولذا فهو يحد من أعراض الحموضة وحرقان المعدة بصورة كبيرة.

>- يقى من نزلات البرد لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سى.

>- يعالج حالات الأنيميا وفقر الدم، نتيجة للنسبة العالية من الحديد الذى يعد مكونا اساسيا من مكوناته.

>- يحتوى على مواد مضادة للأكسدة، ولذا يعد علاجا فعالا فى تأخير أعراض الشيخوخة والحماية من الأورام السرطانية.

>- مدر جيد للبول، وبالتالى يقلل من أعراض والآم مرض النقرس نتيجة للدور الذى يلعبه فى تخليص الجسم من مادة اليوريا.

>- يساعد على زيادة سيولة الدم ويحمى من تجلطه فى الاوردة.

>- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، نتيجة لإحتوائه على نسبة عالية من مادة البوتاسيوم.

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