د. خالد عمارة يكتب: تشخيص وعلاج تيبس مفصل الكوع

مفصل الكوع من المفاصل المهمة لوظيفة الطرف العلوى، وهو يربط بين العضد والساعد، ويتحكم فى ثنى وفرد الكوع، كما يؤثر على لف الساعد ووظيفة اليد والرسغ.

وفى بعض الأحيان تحدث إصابات أو كسور لمفصل الكوع أو الأربطة والعضلات المحيطة به، وهو ما يستلزم عدم الحركة لفترات طويلة، مما ينتج عنه حدوث تليفات أو تكلسات حول المفصل أو بداخله مما يؤدى إلى تحدد فى مجال الحركة وتيبس مما يؤثر على وظيفة الطرف العلوى وشكله.

ولذلك يجب الوقاية من حدوث تيبس بتقليل مدة استعمال الجبار أو الجبس فى علاج إصابات مفصل الكوع، وتفضيل التدخل الجراحى لو كان سيسمح بالحركة المبكرة.

أما فى حالات حدوث تيبس فيجب فحص المريض وعمل أشعات متعددة لتقييم سبب التحدد فى الحركة، هل بسبب تكلسات حول المفصل أم تليفات وأنسجة أو بسبب خشونة بسطح المفصل، وعلى أساس المعلومات يتم تحديد خطة العلاج التى قد تتضمن إزالة أنسجة أو عظام وإطالة أربطة أو عضلات ونقل أعصاب أو شرايين، فضلاً عن التعامل مع الجلد.

ويجب الحذر فى هذه الجراحات من تواجد العديد من الأعصاب والشرايين المهمة قريبة من المفصل ويجب التعامل معها بالطرق الحديثة، ومن ضمن الطرق الجديدة فى علاج تيبس مفصل الكوع: استعمال المثبتات الخارجية وجراحة توسيع واستطالة المفصل، ويجب ملاحظة أن العلاج الطبيعى يشكل جزءًا مهمًا جدًا فى علاج تيبس مفصل الكوع قبل وبعد الجراحة وقد يستغرق فترات طويلة.

لكن نوع العلاج الطبيعى والوقت المناسب له يجب تحديده بدقة، حيث إن هناك بعض الحالات يجب فيها تأخير العلاج الطبيعى لبعض الوقت، بينما فى حالات أخرى يجب البداية بسرعة وببرنامج يحدده الطبيب المعالج.