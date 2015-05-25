من صفاتك اعرف شخصيتك.. ناجح أم فاشل ؟

صفات الشخص الناجح:

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نسعى جميعا لتحقيق النجاح ولكن لا نصل جميعا لتحقيقه، نظرا لاختلاف الصفات والوسائل والطرق التى يتبعها كل منا فتكون نتيجتها إما الوصول إلى النجاح أو الفشل فى تحقيق الهدف, وهناك صفات تساعد الإنسان على تحقيق النجاح وصفات أخرى تؤدى به إلى الفشل .يقول الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة إن صفات الشخص الناجح تختلف عن الفاشل، فالشخص الناجح يحدد الأهداف التى يرغب فى تحقيقها، لا يلتفت لرأى المحيطين به، كما أنه يتحمل المسئولية الكاملة عن هدفه ووسيلته لتحقيق هذا الهدف، وعند الإخفاق يعيد حساباته مرة أخرى ويحاول مجددا حتى يستطيع الوصول للهدف الذى يرغبه.

ويضيف د. محمد عادل الحديدى أن الشخص الناجح لكى يصل لهدفه، يجتهد فى العمل والدراسة والبحث المنطقى والعلمى حتى يستطيع تحقيق مايريد ، موضحا أنه كثيرا ما يساعد الآخرين حتى يستطيعوا النجاح معه، لأن كل ما يهمه النجاح وتحقيق الهدف وليس نجاحه هو فقط.

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صفات الشخص الفاشل:

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أما الشخص الفاشل، فيوضح أستاذ الطب النفسى أن ليس لديه هدف واضح، وكل ما يشغله أن يثبت للآخرين فشلهم، وعند فشله فى أى مهمة يلقى اللوم على الآخرين، ولا يبذل أى مجهود فى البحث عن الهدف أو تحقيقه ولكنه يبحث عن نقاط الضعف فى الآخرين ودائما يعتقد انه يعلم كل شىء ولا يحتاج للقراءة أو البحث أو تحديث المعلومات .

ويستكمل حديثه قائلا:" الشخص الفاشل كل ما يهمه كلام المحيطين به ونظرتهم له ، ويفكر فى نفسه فقط، ويسعد كثيرا عندما يفشل الآخرون ولا يمد يد العون لأى من المحيطين به، بل يحاول إيجاد الأخطاء لهم وإيقاعهم فى الفشل ليصبح الأفضل دائما .

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