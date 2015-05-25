سفير مصر لدى ألمانيا: برلين تتأهب لاستقبال الرئيس السيسى

صرح السفير الدكتور محمد حجازى سفير مصر فى ألمانيا، بأن العاصمة برلين تتأهب الآن لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع شهر يونيو المقبل، فى واحدة من أهم محطات زياراته الخارجية، وقال: "إن القيادات الألمانية عبرت فى أكثر من مناسبة عن ترحيبها بالزيارة".

وأضاف، فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بألمانيا، " لعل تعبير كل القيادات الألمانية من الرئيس الفيدرالى يواخيم جاوك، والمستشارة ميركل، ونائبها زيجمار جابريال، ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير عن تطلعهم لإتمام الزيارة هو تعبير وإدراك لأهمية العلاقات المصرية الألمانية، وإدراك للدور الأساسى والمحورى الذى تقوم به مصر فى تحقيق الاستقرار الإقليمى والنهوض بمنطقتها وحماية كل شعوبها، وتحقيقًا لأمن واستقرار المنطقة والمتصل حتما بحكم الجوار المتوسطى بالأمن الأوروبى".

وتابع حجازى: "هذا باعتبار مصر نقطة التواصل البرى والبحرى بين أوروبا ومصادر الطاقة وطرق التجارة البحرية عبر مصر، فضلاً عن وجود استثمارات أوروبية هامة فى مصر والمنطقة، بالإضافة لما تحمله مصر من آفاق وفرص هامة للاستثمار والتنمية، وفى ظل إدراك أن مصر هى حائط الصد الأول الأهم والأقدر على مواجهه مظاهر عدم الاستقرار وتفشى الإرهاب وانهيار الدول، وما يحمله ذلك من مخاطر جمة تهدد الجميع سواء فى منطقتنا أو فى جوارنا الأوروبى".

واستطرد السفير قائلاً، "وبناء عليه وفى ظل نظرة ألمانيا لأهمية تلك العلاقة وأبعادها المستقبلية، يأتى الترحيب الألمانى على هذا النحو ليتخطى أى عقبات وضعت كى تحول دون تحقيق هذا التلاقى بين دولتين هما الأهم فى محيطهما الإقليمى، وأكد أن العلاقات المصرية الألمانية هى علاقات وطيدة قادرة على مواجهة كل التحديات التى تعترضها".

وحول برنامج الزيارة، قال السفير حجازى، إن الرئيس السيسى سيبدأ برنامج عمل حافل منذ وصوله للعاصمة الألمانية بلقائه مع الرئيس الفيدرالى والمستشارة الألمانية، كما سيلتقى بنخبة من الساسة والبرلمانيين والإعلاميين ورجال الفكر وقيادات الشركات الألمانية الكبرى والبنوك والمؤسسات التمويلية والاستثمارية، وسيشهد التوقيع على عدد من العقود الهامة فى مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب وعقود استراتيجيه أخرى هامة، فضلاً عن مشاركة الرئيس فى الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادى المصرى الألمانى، الذى سيعقد خلال أيام الزيارة، ويضم نخبة من رجال الأعمال المصريين والألمان ما يقرب من ٢٠٠ رجل أعمال ومؤسسه كبرى، مما سيعطى الزخم التنموى والاستثمارى والاقتصادى.

وأضاف حجازى، أنه سيعقد على هامش الزيارة لقاءات بين وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى ووزير الصناعة منير فخرى عبد النور، اللذان سوف يعقدان جلسة أعمال اللجنة الاقتصادية الألمانية المشتركة، وتابع "هناك العديد من الفعاليات الملحقة بالزيارة، والتى سوف تسهم فى تحقيق عائد كبير على مصر من النواحى التنموية والاستثمارية، ومن نواحى ترسيخ دعائم العلاقات بين البلدين .

وأشار السفير، إلى أن الجالية المصرية تتطلع لاستقبال الرئيس السيسى والترحيب به، والتعبير عن تضامنها معه فى مسيرة قيادة مصر نحو المستقبل.

اتحاد المصريين بالخارج يحشد أعضاء الجاليات لاستقبال تاريخى للسيسى بألمانيا