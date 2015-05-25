استجابة لـ"اليوم السابع".."الجيزة" ترفع القمامة من أمام مدارس صفط اللبن

فى رد سريع على تقرير اليوم السابع حول "القمامة تحاصر مدارس الجيزة.. ومسئول النظافة: نتعرض للضرب من الأهالى"، قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشن حملة أمس لرفع المخلفات من الشارع ومن حول المدارس.

وقال عزت الخرصة، رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة قاموا بأعمال النظافة مستخدمين مكبس و لودر صغير و 4 عمال للعمل على مدار اليوم وذلك لرفع القمامة من حول أسوار المدارس بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.



>

رئيس هيئة النظافة ورئيس حى بولاق أثناء متابعة العمل



>

عمال النظافة يرفعون القمامة من صفط اللبن



>

رفع أطنان من القمامة من شوارع صفط اللبن



>

صناديق القمامة تم وضعها بعد تنظيف الشارع

بالصور..القمامة تحاصر مدراس الجيزة..ومسئولو النظافة:نتعرض للضرب من الأهالى

>