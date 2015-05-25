استجابة لـ"اليوم السابع".."الجيزة" ترفع القمامة من أمام مدارس صفط اللبن
فى رد سريع على تقرير اليوم السابع حول "القمامة تحاصر مدارس الجيزة.. ومسئول النظافة: نتعرض للضرب من الأهالى"، قامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشن حملة أمس لرفع المخلفات من الشارع ومن حول المدارس.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالصور..القمامة تحاصر مدراس الجيزة..ومسئولو النظافة:نتعرض للضرب من الأهالى
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وقال عزت الخرصة، رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع"، أن عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة قاموا بأعمال النظافة مستخدمين مكبس و لودر صغير و 4 عمال للعمل على مدار اليوم وذلك لرفع القمامة من حول أسوار المدارس بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.
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رئيس هيئة النظافة ورئيس حى بولاق أثناء متابعة العمل
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عمال النظافة يرفعون القمامة من صفط اللبن
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رفع أطنان من القمامة من شوارع صفط اللبن
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صناديق القمامة تم وضعها بعد تنظيف الشارع
>بالصور..القمامة تحاصر مدراس الجيزة..ومسئولو النظافة:نتعرض للضرب من الأهالى
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