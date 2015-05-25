الخارجية البريطانية تدين بشدة حادثة القديح

قال وزير شؤون الشرق الأوسط، في وزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود تعليقاً على الاعتداء الذي وقع صباح يوم الجمعة في مسجد الإمام علي في القديح : "الأعمال البربرية هذه لا مكان لها في مجتمعاتنا".

وأضاف إلوود بقوله : "أدين أشد الإدانة الاعتداء الذي وقع صباح يوم الجمعة في مسجد الإمام علي في القديح بمنطقة القطيف. وأتوجه بأحر التعازي للمملكة العربية السعودية، وخصوصا لعائلات وأحباء ضحايا عملية العنف المروعة هذه. الأعمال البربرية هذه لا مكان لها في مجتمعاتنا، والمملكة المتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الصعب.