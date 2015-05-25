اعتماد 165 مركزاً انتخابياً في المنطقة الشرقية... وتوفير مراكز انتخابية احتياطية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية ااستعداداتها لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المحلية بالمنطقة الشرقية عدا الأحساء، اذ تم وضع جدول زمني لمراحل الانتخابات.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية رئيس اللجنة المحلية للانتخابات م. فهد بن محمد الجبير أنه تم اعتماد تشكيل اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية في أمانة المنطقة مشيراً إلى أنه تم اعتماد 165 مركزا انتخابيا في المنطقة الشرقية، منها 120 مركزا انتخابيا للرجال، و45 مركزا انتخابيا للنساء.

وقال إن الأمانة في طور تشكيل اللجان للانتخابات والتي سوف تتولى عملية الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في محيط المنطقة الشرقية.

وكشف الجبير أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وافقت على المقترح الذي تقدمت به اللجنة المحلية للانتخابات في أمانة المنطقة الشرقية، والذي يتضمن توفير مراكز انتخابية نسائية ورجالية في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمراكز الانتخابية الأساسية، لافتاً إلى أن الأمانة وضعت جميع الخيارات أمامها تحسباً لأي طارئ قد يحدث خلال العملية الانتخابية لافتاً إلى أن أمانة المنطقة الشرقية عقدت الفترة الماضية عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية لبحث مراحل سير العملية الانتخابية المزمع انطلاقها مطلع شهر ذي القعدة المقبل مبيناً أنه سيتم تجهيز جميع المراكز الانتخابية.

وتشمل مرحلة قيد الناخبين وتسجيل المرشحين ومرحلة اعلان القوائم الاولية والنهائية للناخبين والمرشحين اضافة الى حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين ومرحلة الاقتراع والفرز واعلان النتائج.

وذكر أن اللجنة العامة للانتخابات أعلنت في وقت سابق البرنامج الزمني للانتخابات البلدية،.والتي تشمل المرحلة الأولى التي سيتم خلالها قيد الناخبين الجدد، وتحديث البيانات السابقة للمسجلين في الجداول الانتخابية، وتبدأ اعتباراً من يوم السبت 7/11/1436ه الموافق 22/8/2015م وتنتهي يوم الاثنين 1/12/1436ه الموافق 14/9/2015م ولمدة (21) يوماً عدا أيام الجمع وبمعدل خمس ساعات يومياً.

وأضاف أنه سيتم خلال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية وللمرة الأولى تزامن قيد الناخبين مع تسجيل المرشحين الذي سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 15/11/1436 ه الموافق 30/8/2015م وينتهي يوم الخميس 4/12/1436ه الموافق 17/9/2015م ولمدة (17) يوماً.

ولفت إلى أن عملية قيد الناخبين وتسجيل المرشحين ستتم في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل بلدية، وشدد على أن عملية قيد الناخبات وتسجيل المرشحات ستتم في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة. فيما سيتم في المرحلة الثانية من البرنامج الزمني والتي تشتمل على إعلان الجداول الأولية لقيد الناخبين وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 16/12/1436ه الموافق 29/9/2015م، في حين سيتم إعلان الجداول النهائية لقيد الناخبين يوم الاثنين 27/1/1437ه الموافق 9/11/2015م.

وأكد أنه سيتم خلال هذه المرحلة أيضا وبالتزامن إعلان القوائم الأولية للمرشحين وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 17/12/ 1436ه الموافق 30/9/2015م، لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات الانسحاب للمرشحين سيكون يوم الخميس 7/2/1437ه الموافق 19/11/2015م ولمدة (82) يوماً من تاريخ تسجيل المرشحين، في حين سيتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم الأحد 17/2/1437ه الموافق 19/11/2015م.وأفاد أن المرحلة الثالثة من البرنامج الزمني تشمل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تستمر لمدة (12) يوماً، وتبدأ اعتباراً من يوم الأحد 17 / 2 / 1437ه الموافق 29 / 11 / 2015 م وتنتهي يوم الخميس 28 / 2 / 1437ه الموافق 10 / 12 / 2015م الساعة (12) ليلاً، حيث سيكون يوم الجمعة يوم صمت انتخابي.

وأوضح رئيس اللجنة المحلية لانتخابات المنطقة الشرقية أن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الزمني للانتخابات البلدية تشمل عمليتي الاقتراع والفرز ومن ثم إعلان النتائج النهائية، مشيراً إلى أن يوم الاقتراع سيكون يوم السبت 1 / 3 / 1437ه الموافق 12 / 12 /2015م من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 2 / 3 / 1437ه الموافق 13 / 12 / 2015م.