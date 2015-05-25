اليوم.. استكمال محاكمة 45 متهمًا بـ"شبكة الخلايا النوعية"

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ناجى شحاتة جلسات محاكمة 45 متهمًا بتأسيس شبكة تضم مجموعة من اللجان النوعية على مستوى الجمهورية، للقيام بأعمال شغب وعنف فى القضية رقم 546 سنة 2015 وذلك لفض الأحراز، وندب الطب الشرعى للكشف على المتهمين الثالث والحادى عشر، لبيان ما إذا كانوا تعرضوا للتعذيب من عدمه.

وواصلت المحكمة فى جلستها السابقة عرض أحراز القضية التى ضمت 8 وحدات معالجة مركزية (كيسة)، وفلاشة وريسيفر وجهازًا خاصًا بكاميرات المراقبة.

كما طالبت هيئة الدفاع بعدة طلبات؛ منها تمكين المتهمين من أداء امتحاناتهم، وإخلاء سبيلهم بأى ضمان، فيما طلب الحاضر مع المدعين بالحق المدنى آجلاً لاستكمال الأوراق.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين تشكيل مجموعة من اللجان النوعية بعدة محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها الجيزة والإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ، والتى عملت على قلب نظام الحكم واستهداف مؤسسات الدولة والبنية التحتية، مستخدمين فى ذلك أسلحة وذخائر ومفرقعات، فضلاً عن تهم بالقتل العمد وحيازة لوحات معدنية مصطنعة، وإحراق موقف سيارات إدارة شرطة النجدة بالإسكندرية، واقتحام محطة وقود "إمارات مصر" .