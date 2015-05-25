محامى "المستريح" يطالب باستدعاء 50 مندوبا تعامل معهم المتهم لرد الأموال

قال ضياء الدين الجارحى، محامى رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، إنه سيتقدم بطلب استدعاء 50 مندوبا من 300 كان يتعامل معهم "المستريح" فى الجلسة المقبلة، المقرر عقدها يوم 3 يونيو المقبل لرد الأموال المتواجدة تحت أيديهم ومناقشتهم حول استلام مبالغ من الأهالى وعدم تسليمها للمتهم.

وأضاف "الجارحى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسماء المناديب الذين طلبوا شهادتهم موجودة على "الفلاشة" التى تم ضبطها فى مكتب "المستريح"، مؤكدا أنه سيكرر طلب إخلاء سبيله ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى يتسنى له سداد المبالغ للمودعين باعتباره الحل الوحيد للأهالى.

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