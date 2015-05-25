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جامعة حلوان: تحرير 20 محضر شغب خلال امتحانات نهاية العام

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جامعة حلوان: تحرير 20 محضر شغب خلال امتحانات نهاية العام جامعة حلوان: تحرير 20 محضر شغب خلال امتحانات نهاية العام
قال الدكتور سمير الدمرادش، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تحرير 20 محضر غش، لطلاب أثاروا الشغب داخل لجان الامتحانات، مما أدى إلى حرمانهم من المادة وتحرير محاضر ضدهم.

وأضاف الدكتور سمير الدمرادش، فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أن محاضر الشغب والإخلال توزعت على كليات تجارة حيث وصل عدد الطلاب المشاغبين إلى 15 طالبا، بالإضافة إلى 4 طلاب بكلية آداب، وطالب بكلية الفنون التطبيقية.


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