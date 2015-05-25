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ضبط مصنع تعبئة أعشاب طبية غير مرخص بالدقهلية

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تمكنت مباحث من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة أعشاب طبية غير مستوفى الشروط الصحية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد أسامة فرحات رئيس مباحث التموين بورود معلومات للإدارة من مكتب مراقبة الأغذية المركزى بميت على مركز المنصورة، تفيد بوجود شركة لتعبئة الأعشاب بناحية جديدة الهالة مركز المنصورة غير مستوفى للاشتراطات الصحية.

وتم تشكيل حملة تموينية والقبض على حسام م ب - 33 سنة ومقيم بناحية عزبة الشال ثان المنصورة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة العصائر والأعشاب الطبية بدون ترخيص وذلك لحيازته42 كرتونة فايتو برينك بطعم الخروب × 6 علبة × 24 ظرفا بإجمالى 6048 ظرفا زنة الواحد 40 جراما بإجمالى وزن 241.92 كجم إنتاج 4/2015 الصلاحية عامان.

وقد تم سحب عينات من المضبوطات أرسلت لمعامل الصحة للتحليل بمعرفة مفتش الأغذية المرافق للحملة ووردت النتائج تفيد بأن البايونج والشاى الأخضر غير مطابقة للمواصفات القياسية لعدم وجود بيانات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 67 لسنة 2006. وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 9987 جنح مركز المنصورة لسنة 2015.

كراتين تعبئة المنتجات -اليوم السابع -5 -2015
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كراتين تعبئة المنتجات

للمنتجات المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
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للمنتجات المضبوطة

جانب من الإنتاج المضبوط -اليوم السابع -5 -2015
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جانب من الإنتاج المضبوط

بعض الأعشاب المضبوطة -اليوم السابع -5 -2015
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بعض الأعشاب المضبوطة

بعض الماكينات -اليوم السابع -5 -2015
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بعض الماكينات


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مصر 365

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