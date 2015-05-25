بالصور.. ضبط ألعاب نارية وسلع منتهية الصلاحية بمطروح

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية والسلع منتهية الصلاحية، فى محلين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إخطاراً من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط "سعد.ش.أ" 32 سنة المسئول عن إدارة محل حلوانى بمطروح، لعرضه وبيع 793 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال.

وضبط "عصام .م.م" 47 سنة المسئول عن إدارة محل بقالة، لعرضه وبيع 122 عبوة من مصنعات اللحوم، والسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.



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جانب من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية



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المضبوطات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى



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السلع المضبوطة لعدم صلاحيتها



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ضبط كمية من السلع المختلفة منتهية الصلاحية



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لحوم مصنعة منتهية الصلاحية



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ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطروح