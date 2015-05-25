أخبار عاجلة

«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط ألعاب نارية وسلع منتهية الصلاحية بمطروح

Google+ Print
تمكن ضباط قسم مباحث بمديرية أمن مطروح والقوة المرافقة، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية والسلع منتهية الصلاحية، فى محلين بمدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إخطاراً من المقدم إسلام عمارة رئيس مباحث التموين، بضبط "سعد.ش.أ" 32 سنة المسئول عن إدارة محل حلوانى بمطروح، لعرضه وبيع 793 من الألعاب النارية مختلفة الأشكال.

وضبط "عصام .م.م" 47 سنة المسئول عن إدارة محل بقالة، لعرضه وبيع 122 عبوة من مصنعات اللحوم، والسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة.

جانب من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية -اليوم السابع -5 -2015
>

جانب من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية

المضبوطات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى -اليوم السابع -5 -2015
>

المضبوطات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى

السلع المضبوطة لعدم صلاحيتها -اليوم السابع -5 -2015
>

السلع المضبوطة لعدم صلاحيتها

ضبط كمية من السلع المختلفة منتهية الصلاحية -اليوم السابع -5 -2015
>

ضبط كمية من السلع المختلفة منتهية الصلاحية

لحوم مصنعة منتهية الصلاحية -اليوم السابع -5 -2015
>

لحوم مصنعة منتهية الصلاحية

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطروح -اليوم السابع -5 -2015
>

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمطروح


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد