"إصلاح الوفد": تلقينا طلبات كثيرة من المحافظات لعقد مؤتمرات ضد البدوى

قال شريف طاهر عضو تيار إصلاح الوفد إن التيار تلقى عددا كبيرا من الطلبات بالمحافظات المختلفة لعقد مؤتمرات للترويج للتيار وسحب الثقة من الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على محافظة بعينها لعقد المؤتمر القادم.

أضاف طاهر لـ"اليوم السابع" أن التيار سيعقد اجتماعا له فى الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على المحافظة التالية التى سيعقد بها مؤتمره الجديد بعدما تم عقد مؤتمرين فى كل من الشرقية والبحيرة.

- البدوى يلقى الكرة بملعب إصلاح الوفد بتعيين الـ7 الموقوفين بالهيئة العليا..ويكلف لجنة التنظيم ببحث عودة المفصولين..الحزب:نقبل الاحتكام للقضاء للفصل فى تشكيك وجود خلل بالهيئة الوفدية..والتيار يدرس الأمر