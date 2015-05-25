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الطيران العراقى يقصف مخزن أسلحة ومقار تنظيم داعش بالرمادى

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الطيران العراقى يقصف مخزن أسلحة ومقار تنظيم داعش بالرمادى الطيران العراقى يقصف مخزن أسلحة ومقار تنظيم داعش بالرمادى
نفذ طيران القوة الجوية العراقية غارات بطائرات من نوع "سوخوى" قصف خلالها مخزن عتاد كبير يستخدمه تنظيم "داعش" الإرهابى، مما أسفر عن تدمير المخزن وقتل عدد كبير من الإرهابيين فى مدينة الرمادى، كما دمر تشكيل آخر من السوخوى أربع بنايات يتحصن فى داخلها مسلحو داعش ؛ مما أدى لمقتل عدد كبير منهم .

وذكرت وزارة الدفاع العراقية مساء الأحد أن فرقة الرد السريع بالشرطة الاتحادية التابعة لقيادة عمليات الأنبار نفذت عملية عسكرية فى منطقة تل الشيخ سعدون، قتلت خلالها 24 إرهابياً ودمرت سيارتين للإرهابيين .

وفى منطقة "الخسفة" بالأنبار تمكنت قوة من الفرقة السابعة التابعة إلى قيادة عمليات الجزيرة والبادية من تدمير ناقلة مدرعة مفخخة، وعالجت 25 عبوة ناسفة وضبطت 4 أحزمة ناسفة .
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