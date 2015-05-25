لحواء.. لو عندك مشاكل فى الحمل اطمنى على قناة فالوب

قناة فالوب هى جزء مهم من الأعضاء التناسلية الداخلية للمرأة، وبالطبع تلعب قناة فالوب دورًا أساسيًا فى نجاح الحمل أو العكس.

الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والولادة، يؤكد أن المشاكل والأمراض التى يمكن أن تتعرض لها قناتى فالوب، تؤثر بشكل كبير على فرص المرأة فى حدوث الحمل، فتلك القنوات هى الممر الذى تعبره البويضة فى طريقها للرحم.

كما أن فترة التبويض -التى تزيد خلالها فرص حدوث الحمل- تعتمد بصورة كبيرة على وضع وحالة قناتى فالوب، نظرًا لأن البويضة تتوسط إحدى تلك القنوات أثناء التبويض ويتم تلقيحها داخلها.

ومن أهم المشاكل التى تتعرض لها أنابيب فالوب، هى الانسداد وهو ما يؤدى بدوره الى صعوبة وصول الحيوان المنوى إلى البويضة لتلقيحها، وهناك العديد من الأسباب التى يمكن أن تؤدى إلى انسداد قناتى فالوب وأهمها الالتصاق فى جدار القناة.

وفى بعض الحالات قد يحدث انسداد فى قناة واحدة من القناتين، وهو أمر لا يمنع فرص الحمل بشكل نهائى، وإنما يقللها الى النصف، أما فى حالة انسداد كلتا القناتين، فهذا أمر يتطلب التدخل لعلاج تلك المشكلة بشكل سريع، وهو ما يتم غالبًا من خلال المنظار.

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