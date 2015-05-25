لو بتعانى من السيلوليت اعرفى أحدث طرق العلاج بـ"الراديو فريكونس"

السيلوليت من أهم المشاكل الجمالية التى تؤرق المرأة وتسبب لها إزعاجًا وإحراجًا كبيرًا، وعلى الرغم من أن مشكلة السليوليت من المشاكل الشائعة بين النساء- حيث تتجاوز نسبة المصابات به 85%- إلا أن أغلب النساء تسعى للتخلص منه بشتى الطرق.

ويرجع ظهور السليوليت للعديد من الأسباب، أهمها اضطراب هرمونات الأنوثة وتكرار مرات الحمل، وتضيف إليهم أخصائية الجلدية د. هديل جهاد سببًا ثالثًا، وهو إهمال ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، مما يضعف من كتلة العضلات ويظهر السليوليت بشكل أكبر وأكثر وضوحًا وانتشارًا.

وعن أحدث الطرق العلاجية التى تعمل على علاج السليوليت، تقول هديل "إن موجات الراديو فريكونس تعد من أهم الوسائل الحديثة للتخلص من تلك المشكلة، وتعمل موجات الراديو فريكونس على إذابة الطبقة الداخلية من الدهون المتكتلة بشكل غير منتظم تحت الجلد، والتى تعطيه المظهر المتعرج وغير المستوى للسليوليت".

وعن عدد الجلسات التى يحتاجها الجلد للحصول على المظهر الجيد، تؤكد هديل أن عدد الجلسات يتحدد تبعًا لشدة الحالة، والأماكن التى يتركز بها السليوليت فى الجسم.

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