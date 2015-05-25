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مرتضى منصور يُجيب .. هل يعود شيكابالا إلى الزمالك؟

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مرتضى منصور يُجيب .. هل يعود شيكابالا إلى الزمالك؟ مرتضى منصور يُجيب .. هل يعود شيكابالا إلى الزمالك؟

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الباب أمام عودة محمود عبد الرازق شيكابالا مجددا إلى القلعة البيضاء.

وقال مرتضى: "عودة شيكابالا صعبة جدا، فهو مديون لنادي الزمالك ب5 مليون و400 ألف جنيه، و10 مليون لنادي سبورتنج لشبونة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية مع برنامج (صدى البلد) "لو افترضنا أن شيكابالا سيحصل على 3 مليون جنيه في الموسم، هل سيوافق على اللعب للزمالك 5 سنوات مجانا".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى أن ينتقل إلى أي ناد عربي لمدة عامين، وعلى مسؤوليتي شيكابالا تحسن سلوكيا. الاحتراف بأحد الدوريات العربية سيساعد شيكابالا على سداد مديونياته، بعدها يمكنه ختام آخر سنتين بقميص نادي الزمالك".

وتطرق مرتضى منصور للحديث عن محمد إبراهيم، مؤكدا أن اللاعب يريد خوض تجربة الاحتراف الخارجي، وتلقى بعض العروض، ولن يقف أمامه بشرط أن يستفيد الزمالك.

وأختتم تصريحاته قائلا: " الزمالك أنهى مشكلة محمد إبراهيم مع ماريتيمو، ووقع معنا عقدا، لذا لن يرحل إلا بموافقتنا".

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