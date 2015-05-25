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أحمد علي: لم أستسلم لفترة ابتعادي

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أحمد علي: لم أستسلم لفترة ابتعادي أحمد علي: لم أستسلم لفترة ابتعادي

رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي لفترة لكن أحمد علي مهاجم الزمالك ظل يثابر حتى عاد، ويشعر الآن بأنه استعاد الكثير من مستواه بحسب تصريحاته للصحفيين بعد المباراة.

وجاءت تصريحات علي بعدما سجل هدفا في فوز الزمالك على الأسيوطي سبورت بهدفين من دون رد.

وقال علي بعد المباراة: "الهدف الذي سجلته مهم لي شخصيا بالتأكيد".

وأضاف "لم أستسلم لفترة ابتعادي عن الملعب. أعمل في التدريبات بكل جد".

وتابع أحمد علي "استعدت الكثير من مستواي. ومع الهدف استرددت الكثير من الثقة".

ويتبادل علي موقعه في هجوم الزمالك مع خالد قمر وباسم مرسي في خط المقدمة بالقلعة البيضاء.

وصرح علي "كلنا نكمل بعضنا البعض. والهدف والمهم فقط هو الفوز بمباراة تلو الأخرى حتى نحقق لقب الدوري".

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