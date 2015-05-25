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رئيس الزمالك يبرر تجهيز ميدو لخلافة فيريرا

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رئيس الزمالك يبرر تجهيز ميدو لخلافة فيريرا رئيس الزمالك يبرر تجهيز ميدو لخلافة فيريرا

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تجهيز أحمد حسام ميدو مدير قطاع الناشئين لخلافة المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا أمر لا يعيبه.

وأوضح: "عند بداية التعاقد مع فيريرا، عرضت عليه التوقيع موسم ونصف، ولكنه اشترط 6 أشهر فقط، لرغبته في اعتزال التدريب ببطولة مع الزمالك".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "تجهيز البديل أمر طبيعي وغير معيب، تجنبًا للصدمات والمفاجآت الإدارية".

ودلل مرتضى منصور على صحة سياسته، متسائلاً: "هل شعر أحد بأن الزمالك تعرض لهزة رغم تغيير 4 مدربين واستقال من مجلس إدارته 3 أعضاء هذا الموسم؟".

وواصل: "فيريرا مدرب محترم ولديه قدرة على قراءة المباريات جيدًا، ولكن أسعى لتحقيق آمال جماهير الزمالك المحرومة من بطولة الدوري 11 سنة".

وشدد مرتضى منصور على أنه لا يمانع استمرار جوزفالدو فيريرا، إذا أراد المدرب البرتغالي تمديد عقده عن الشهور الستة.

وعن رغبته في الإطاحة بفيريرا لتفويت الفرصة على سداد 3 مليون جنيه له مكافأة الفوز بالدوري، رد رئيس الزمالك: "كلام عبيط".

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