كوفي: لا تبالغوا في الفرحة.. أمامنا اسبوع حاسم

يأمل محمد كوفي مدافع الزمالك في ألا يبالغ النادي الأبيض وجماهيره في الفرحة بعد الاسبوع 32 من الدوري المصري الذي شهد فوز الفريق وعدم انتصار إنبي والأهلي.

الزمالك فاز على الأسيوطي سبورت 2-0. وإنبي سقط أمام سموحة 1-0 والأهلي أيضا خسر من حرس الحدود بالنتيجة نفسها.

وبعد المباراة قال كوفي للصحفيين: "لن نبالغ في الفرحة. لازالت الأمور لم تحسم بعد".

وتابع "أمامنا عدد كبير من المباريات يجب أن نركز فيه خاصة هذا الاسبوع".

ويلعب الزمالك مباراة يوم 7 يونيو أمام سانجا باليندي الكونجولي في إياب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية.

وصرح كوفي "تلك المباراة هامة جدا لأن الفوز فيها يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لنواصل موسمنا القوي".