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رئيس الزمالك يؤكد: سأتفاوض مع إنبي لإزالة عقبة ضم كهربا وجمعة

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رئيس الزمالك يؤكد: سأتفاوض مع إنبي لإزالة عقبة ضم كهربا وجمعة رئيس الزمالك يؤكد: سأتفاوض مع إنبي لإزالة عقبة ضم كهربا وجمعة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لم ينسحب من صفقة التعاقد مع ثنائي إنبي محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة.

وقال مرتضى عبر قناة صدى البلد: "لماذا تلومون علي؟ من حقي التعاقد مع أي لاعب، هذه سوق يتحكم فيها الأسعار، ولن أتردد في ضم لاعب يحتاجه الفريق وفقًا لتقارير لجنة الكرة".

وأضاف "النجاح الذي حققه الزمالك في صفقات الموسم الجاري جعل الفريق يسير بكل قوة في كل البطولات، وبات لدينا فريق اللاعب الاحتياطي بنفس كفاءة الأساسي".

وتابع "ميزة الزمالك أنه أصبح لديه قطع غيار في كل المراكز".

عقبة صالح وكهربا

وواصل "صالح جمعة سيعود من البرتغال إلى يوم الثلاثاء، ولا توجد مشاكل مع نادي إنبي باستثناء المستحقات المتأخرة بشأن صفقة إسلام عوض".

وأوضح "إذا رأت لجنة الكرة ضرورة ضم الثنائي، سأتفاوض مع إدارة إنبي مباشرة".

وأتم "ولكن لا يحق لي دفع الأموال الخاصة بصفقة إسلام عوض، لأنني سأتعرض للمساءلة القانونية، خاصة أن نادي إنبي قام بتصعيد القضية إلى المحاكم".

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