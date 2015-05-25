أيمن طاهر عن إنجاز الشناوي: الفضل لجنش وأبو جبل

من أسباب نجاح أحمد الشناوي في حفظ شباك الزمالك نظيفة لسبع مباريات متتالية في الدوري المصري الثنائي محمود "جنش" ومحمد أبو جبل بحسب تصريحات مدرب حراس مرمى الفريق أيمن طاهر.

وكان الشناوي قد تخطى مباريات الداخلية وسموحة والاتحاد السكندري وحرس الحدود والرجاء والمصري البورسعيدي دون أن تهتز شباكه.

وقال أيمن طاهر للصحفيين بعد فوز الزمالك على الأسيوطي سبورت 2-0: "اللاعب تركيزه كبير في التدريبات والجميع يعمل من أجل الهدف ذاته وهو تحقيق انتصار خلف الأخر حتى نتوج باللقب".

وتابع "كذلك يجب أن نقول إن أحد أهم أسباب نجاح الشناوي الثنائي جنش وأبو جبل".

وأوضح "جنش وأبو جبل منحا الشناوي منافسة قوية وأجواء تنافسية مثل تلك تخلق الأبطال".